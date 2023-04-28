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Skoda прекратит выпуск Fabia из-за новых норм выбросов в Европе

Чешская компания Skoda прекратит выпуск Fabia в 2025 году, то есть через четыре года после дебюта текущего поколения, из-за вступления в силу нормы выбросов Евро-7, которая сделает автомобиль слишком дорогим. Об этом сообщает Carscoops.

Skoda прекратит выпуск Fabia из-за новых норм выбросов в Европе
© Skoda

Гендиректор Skoda Клаус Зеллмер указал, что после недавнего повышения цен на автомобили Fabia стоит от 18300 евро в Германии и от 18600 евро в Великобритании. Такая стоимость делает машины самыми доступными в сегменте. Со вступлением в силу Евро-7 цены на Fabia могут подскочить еще на пять тысяч евро, что сделает ее менее привлекательной.

В связи с этим в Skoda не видят смысла продавать эти модели после 2025 года.

Евро-7 вступит в силу с июля 2025 года и будет распространяться на все новые автомобили и легкие коммерческие транспортные средства. Правила требуют на 35% меньше выбросов NOx и на 13% меньше твердых частиц по сравнению с действующими нормами Евро-6, добавление электронных катализаторов с электрическим подогревом и бортовой диагностической системы, которая будет постоянно контролировать выбросы.

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