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В России будут платить за сообщения о нетрезвых водителях

Жители Нижегородской области будут получать по 2000 рублей за сообщения о пьяных водителях. О новой инициативе сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Власти сообщили, что социально-ответственные граждане будут получать денежные средства только в том случае, если на нетрезвого автомобилиста заведут административное или уголовное дело.

В регионе РФ предложили платить за сообщения о нетрезвых водителях
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По данным властей, в первом квартале нынешнего года в регионе задержали 167 нетрезвых водителей. Согласно статистике, за первые три месяца в Нижегородской области 602 раза сообщали о пьяных автомобилистах через телефонный номер 112. В связи ответственностью граждан правительство решило ввести поощрения для жителей.

Неравнодушные граждане получат по две тысячи рублей лишь в тех случаях, если после их звонка против нетрезвого водителя возбудят административное или уголовное дело.

В конце января в России утвердили ГОСТ за автомобильные замки, защищающие от нетрезвых водителей. Запирающее устройство не позволит поехать, пока автомобилист не дунет в алкометр.

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