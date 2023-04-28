В регионе РФ предложили платить за сообщения о нетрезвых водителях

Жители Нижегородской области будут получать по 2000 рублей за сообщения о пьяных водителях. О новой инициативе сообщило издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Власти сообщили, что социально-ответственные граждане будут получать денежные средства только в том случае, если на нетрезвого автомобилиста заведут административное или уголовное дело.

© Motor.ru

По данным властей, в первом квартале нынешнего года в регионе задержали 167 нетрезвых водителей. Согласно статистике, за первые три месяца в Нижегородской области 602 раза сообщали о пьяных автомобилистах через телефонный номер 112. В связи ответственностью граждан правительство решило ввести поощрения для жителей.

Неравнодушные граждане получат по две тысячи рублей лишь в тех случаях, если после их звонка против нетрезвого водителя возбудят административное или уголовное дело.