Mansory превратила Ferrari F8 Spider в «Бирюзовый шторм»

Ателье Mansory превратило родстер Ferrari F8 Spider в «Бирюзовый шторм». Суперкар F8XX Spider Tempesta Turchese получил градиентную окраску кузова, аэродинамический обвес из прессованного углепластика, новые колеса и заново перешитый салон. Мощность «битурбовосьмерки» 3.9 в Mansory довели до 880 лошадиных сил и 960 Нм крутящего момента, хотя в стоке у F8 Spider только 720 сил и 770 Нм.

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Бирюзовый шторм — так в переводе с итальянского звучит имя нового суперкара Mansory. Ростер F8XX Spider Tempesta Turchese построен на базе Ferrari F8 Spider. На самом деле, эта программа тюнинга была представлена еще в 2022 году, но сейчас она заиграла новыми красками. Машину делает особенной плавный переход бирюзового в серый, а затем в белый цвет. Сочетается всё это с элементами обвеса из так называемого forged carbon и широченными колесами диаметром 21 дюйм.

В типичном для Mansory стиле F8XX Spider обвешал вентиляционными решетками, крыльями, спойлерами и прочим, что хоть как-то придает облику агрессии. В движение суперкар по-прежнему приводит битурбомотор V8 3.9, четырежды побеждавший в конкурсе International Engine of the Year. Его мощность увеличена с 720 лошадиных сил до 880, а крутящий момент — с 770 Нм до 960. Коробка передач — семиступенчатый «робот» DCT.