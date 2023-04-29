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На майские праздники несколько улиц Волгограда станут пешеходными

В Волгограде в связи с подготовкой и проведением культурно-массовых мероприятий будет введен пешеходный режим на некоторых улицах. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности участников праздничных акций.

На майские праздники несколько улиц Волгограда станут пешеходными
© Волгоградская правда

На площади Павших Борцов в центре города-героя ограничение на проезд транспортных средств будет действовать с вечера 28 апреля и до 24 часов 9 мая. Также пешеходный режим распространится на прилегающие участки дорог, сообщили в мэрии.

29 и 30 апреля в связи с подготовкой и проведением спортивного забега перекроют Нулевую Продольную. Так, 29 апреля с 11.00 до 17.00 будет действовать пешеходный режим от улицы Комсомольской до улицы 7-й Гвардейской, а с 20.00 этот участок продлится до улицы Калинина. 30 апреля с 7.00 до 17.00 ограничение проезда введут на всей Нулевой Продольной магистрали.

2 и 4 мая с 7.00 до 21.00 движение автотранспорта отграничат на улице Мира от Краснознаменской до Комсомольской, а также участки улиц Володарского, Гоголя, Ленина и Аллеи Героев. Это связано с проведением репетиции парада. Еще эти улицы перекроют с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая.

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