На майские праздники несколько улиц Волгограда станут пешеходными

В Волгограде в связи с подготовкой и проведением культурно-массовых мероприятий будет введен пешеходный режим на некоторых улицах. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности участников праздничных акций.

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На площади Павших Борцов в центре города-героя ограничение на проезд транспортных средств будет действовать с вечера 28 апреля и до 24 часов 9 мая. Также пешеходный режим распространится на прилегающие участки дорог, сообщили в мэрии.

29 и 30 апреля в связи с подготовкой и проведением спортивного забега перекроют Нулевую Продольную. Так, 29 апреля с 11.00 до 17.00 будет действовать пешеходный режим от улицы Комсомольской до улицы 7-й Гвардейской, а с 20.00 этот участок продлится до улицы Калинина. 30 апреля с 7.00 до 17.00 ограничение проезда введут на всей Нулевой Продольной магистрали.