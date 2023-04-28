В России появится новый китайский автопроизводитель

Китайский производитель грузовиков Forland выходит на российский рынок. Дистрибьютором машин стал «Автодом». Соглашение о поставках техники дилерский холдинг подписал с АО «Мерседес-Бенц РУС» в Китае. Компаниям предоставили эксклюзивные права на импорт малотоннажных и среднетоннажных шасси Forland. В продаже китайские грузовики появятся во второй половине нынешнего года. Обслуживать машины покупатели смогут у дилера.

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В Россию привезут широкий модельный ряд шасси Forland полной массой от 3,5 до 18 тонн. Кроме того, дилер будет сотрудничать с местными кузовными производителями и продавать полнокомплектные грузовики с различными типами кузовов. На родине Forland выпускает малотоннажные и среднетоннажные грузовики для разных сфер бизнеса.

По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, переговоры с китайской компаний начались еще в прошлом году. Он добавил, что покупатели китайских грузовиков смогут рассчитывать на полноценное сервисное обслуживание.

Российский дилерский холдинг «Автодом» стала владельцем активов Mercedes-Benz в конце апреля. Ему перешел завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в Подмосковье и компания «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которая занималась лизингом, факторингом и страхованием автомобилей. Какие именно машины планируется выпускать на подмосковном предприятии пока не уточняется. Предполагается, что это могут быть модели марки Hongqi.