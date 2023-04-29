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Водителей России предупредили об опасности применения дешевого бензина АИ-92 в 2023 году

В России уже давно есть автомобили, в баки которых автовладельцы заливают высокооктановое топливо АИ-98. Также некоторые двигатели могут работать на бензине марки АИ-95 или АИ-92, но есть определённые риски, сообщает «АиФ».

При использовании АИ-92 в работе двигателях при высоких нагрузках гарантировано возникают непреднамеренные вспышки в середине процесса сжатия. Хоть датчик детонации подает сигнал, запускающий программу, корректирующую угол опережения зажигания он все равно не сможет полностью скорректировать работу двигателя и уменьшить детонацию от неправильного топлива.

3начит если заправлять АИ-92 вместо рекомендованного топлива, то это приведет к скорому ремонту двигателя. 3аправить бак таким топливом можно только в крайних случаях, к примеру если на АЗС нет Аи-95 и топливо подошло к концу.

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