В России уже давно есть автомобили, в баки которых автовладельцы заливают высокооктановое топливо АИ-98. Также некоторые двигатели могут работать на бензине марки АИ-95 или АИ-92, но есть определённые риски, сообщает «АиФ».

При использовании АИ-92 в работе двигателях при высоких нагрузках гарантировано возникают непреднамеренные вспышки в середине процесса сжатия. Хоть датчик детонации подает сигнал, запускающий программу, корректирующую угол опережения зажигания он все равно не сможет полностью скорректировать работу двигателя и уменьшить детонацию от неправильного топлива.