На заводе "Москвич" планируют организовать производство велосипедов
Отечественный велосипед планируют производить на заводе "Москвич", об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды завода "Москвич", - сказал Ликсутов.
Он также напомнил, что 21 мая состоится Московский велофестиваль. Регистрация для участия в нем открыта. "Всех ждем, будем всем рады. Приезжайте на своем велосипеде, также будет возможность по льготному тарифу взять городской велосипед", - рассказал Ликсутов.