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На заводе "Москвич" планируют организовать производство велосипедов

Отечественный велосипед планируют производить на заводе "Москвич", об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

На заводе "Москвич" планируют организовать производство велосипедов
© ТАСС

"Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды завода "Москвич", - сказал Ликсутов.

Он также напомнил, что 21 мая состоится Московский велофестиваль. Регистрация для участия в нем открыта. "Всех ждем, будем всем рады. Приезжайте на своем велосипеде, также будет возможность по льготному тарифу взять городской велосипед", - рассказал Ликсутов.

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