На заводе "Москвич" планируют организовать производство велосипедов

"Мы работаем над тем, чтобы сделать и свой собственный российский, отечественный качественный велосипед. Уверен, что коллеги с этим справятся, и через пару лет мы увидим на дорогах города качественные российские велосипеды завода "Москвич", - сказал Ликсутов.