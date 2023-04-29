Toyota Supra получила спецверсию в честь юбилейного гоночного купе GT4

Компания Toyota выпустила специальную версию Supra 100 Edition в честь юбилейной GT4. В 2023 году Toyota выпустила 100-й экземпляр спорткара GR Supra GT4: тираж по меркам дорожных автомобилей мизерный, но для купе исключительно под эксплуатацию на гоночных трассах даже сотня машин — уже историческая веха. В честь этого юбилея японский автопроизводитель анонсировал особое исполнение 100 Edition, которое достанется как дорожной GR Supra, так и её гоночному варианту GR Supra GT4. Тираж эксклюзивных спорткаров ограничен.

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История GR Supra GT4 началась в 2020 году, а через два года появилась улучшенная на основе реальных отзывов клиентов версия GR Supra GT4 Evo. Меньше чем через полгода после выхода модернизированного варианта Toyota отчиталась о поставке первой сотни гоночных спорткаров. В честь этого события и была подготовлена GR Supra GT4 100 Edition.

Технически юбилейное гоночное купе повторяет своего серийного собрата. Все особенности исполнения 100 Edition — сугубо дизайнерские. Машина окрашена в ярко-оранжевый цвет, имеет дополнительные аэродинамические элементы в передней части кузова и памятный шильдик с обозначением спецверсии.