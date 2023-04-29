В России пересмотрят цены на ОСАГО для электромобилей, используемых в службах такси и каршеринга. Об этом сообщает сайт кабмина.

Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина утверждены 29 дополнительных мер для поддержки электротранспорта. Одной из них стало снижение цен ОСАГО.

«В перечне дополнительных мер также содержится предложение о пересмотре стоимости ОСАГО для владельцев электромобилей, эксплуатируемых в такси и каршеринге», - сказано в сообщении.

Минфин, Банк России и Российский союз автостраховщиков проведут анализ аварийности электрокаров и на его основе подготовят соответствующие предложения.

Кроме того, министерства должны будут представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга. Это позволит снизить стоимость поездок для клиентов, выбирающих электромобили. Будет субсидировано и строительство зарядных станций в пилотных регионах.