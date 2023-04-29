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Mercedes-Benz сократит инвестиции в ДВС в пять раз за три года

Mercedes-Benz сократит инвестиции в ДВС в пять раз за три года. Генеральный директор марки Ола Каллениус дал обстоятельное интервью немецкой прессе и обозначил основные приоритеты концерна. Топ-менеджер подтвердил планы Mercedes-Benz сфокусироваться на разработке «чистых» электрокаров. К экостандарту «Евро-7» двигатели внутреннего сгорания будут адаптированы, однако к 2026 году Mercedes-Benz сократит инвестиции в топливные агрегаты на 80 процентов.

Mercedes-Benz сократит инвестиции в ДВС в пять раз за три года
© Motor.ru

Последним важным рынком, где продаются легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) станет Китай. Однако в Поднебесной бензиновые моторы Mercedes-Benz могут остаться только в виде гибридов, разработанных вместе с Geely. В долгосрочной перспективе электрокары оставят ДВС далеко позади по энергоэффективности, не сомневается Ола Каллениус.

Топ-менеджер Mercedes-Benz напомнил, что электромобиль — молодая технология, и инженеры видят большой потенциал для прогресса. По производительности электромоторы обгонят ДВС до конца этого десятилетия, не сомневается Ола Каллениус. А вот в перспективах синтетического топлива босс Mercedes-Benz усомнился.

Стратегия немецкой марки подразумевает переход на полный цикл производства с нулевым уровнем выбросов диоксидов углерода к 2039 году. Впрочем, новый план Mercedes-Benz сильно зависим от ископаемого сырья: Ола Каллениус назвал важнейшим элементом литий и сравнил этот металл с «новой нефтью».

В Mercedes-Benz намекнули, что в вопросах добычи и покупки лития концерну необходима государственная поддержка. В Европе невозможно добыть весь необходимый промышленности объём сырья, так что Германии необходимо заключать соглашения с Канадой, Южной Америкой и Австралией, подчеркнул Ола Каллениус.

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