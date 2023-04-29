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Маршрутка с пассажирами загорелась в Череповце

Маршрутка с 9 пассажирами на ходу загорелась в Череповце. Об инциденте сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на вологодское управление МЧС.

ДТП случилось в субботу, во втором часу дня на Кирилловском шоссе. Коммерческий рейсовый микроавтобус двигался по маршруту «Череповец – Ботово».

На въезде в город транспорт неожиданно загорелся. Пассажиры и водитель (всего 10 человек) эвакуировались своими силами. На место прибыли спасатели, пострадавших в инциденте нет. Причины пожара выясняют эксперты,

В сети появились кадры с места ДТП, снятые проезжающими автомобилистами. Виден микроавтобус, объятый пламенем, в небо поднимаются клубы густого черного дыма.

Сегодня в Башкирии на трассе сгорел «Фольксваген», погибли водитель и пассажир.

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