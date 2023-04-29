Эксперты раскрыли недостатки автомобилей с пробегом из Японии

Эксперты назвали главные недостатки японских автомобилей, которые привозятся в Россию со вторичного рынка. Минусы проявляются уже на первом этапе владения.

В России отмечается резкий рост поставок японских машин с пробегом. Местные граждане считают, что такие автомобили более соответствуют показателям надежности и безопасности. Но даже в этом сегменте можно найти недостатки. Некоторые проявляются только с наступлением зимнего сезона.

Статистика показывает, что российский рынок получает много подержанных авто. Их привозят в большем объеме, чем новые машины по параллельному импорту. Почти половину поставок сейчас занимают японские иномарки.

Главный недостаток японских машин с пробегом заключается в том, что многие из них не предназначены для эксплуатации в России. У такой техники требуется дополнительно настраивать оптические приборы, особенно если руль установлен с правой стороны. В противном случае, транспорт не может эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Кроме того, многие автомобили не могут использоваться в условиях зимы по причине плохой обработки кузова. В таких машинах отсутствуют зимние опции - подогрев руля, кресел и лобового стекла.

Продажи японских машин с пробегом в России будут расти и дальше по одной причине - такие предложения выгоднее в сравнении с новыми автомобилями. Эксперты отмечают, что вторичный автомобильный рынок в России с начала года увеличился на 10%. В это же время реализация новых транспортных средств упала на 35%. У граждан России наибольшим спросом все еще пользуются следующие модели - Ford Focus, KIA Rio, Hyundai Solaris. Эти автомобили занимают позиции лидеров на вторичке РФ.