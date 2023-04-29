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Греческие таксисты напали на работников компании Uber на Родосе и повредили ее машины

Греческие таксисты напали на работников международной компании Uber на острове Родос и повредили около 15 автомобилей. Об этом сообщил в субботу греческий новостной сайт newsit.gr.

Греческие таксисты напали на работников Uber на Родосе
© globallookpress.com

По его данным, серьезные травмы получил водитель из компании Cool Rhodes, которая находится под управлением Uber: на него толпой напали таксисты из другой ассоциации. Они также повредили 15 автомобилей Cool Rhodes и нанесли ущерб ее офису.

Полиция приведена в состояние повышенной готовности, поскольку водители такси заявляют, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока компания не покинет остров. Один человек, согласно сообщению правоохранительных органов, был арестован "за участие в инцидентах, причинение ущерба и телесных повреждений".

Cool Rhodes распространила заявление, в котором подчеркнула, что не потерпит незаконных действий третьих лиц против ее сотрудников и имущества.

"Мы не примем атмосферу террора, которую они пытаются навязать своими действиями. Мы уже предприняли необходимые юридические действия", - отметили в компании.

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