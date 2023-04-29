Toyota уличили в фальсификации краш-тестов бюджетных моделей. Неназванный источник сообщил японской корпорации о нечестном проведении испытаний на пассивную безопасность при боковом ударе. Внутреннее расследование подтвердило правоту инсайдера: выяснилось, что недорогие Toyota, Daihatsu и Perodua прошли краш-тест с модифицированной внутренней облицовкой передних дверей, тогда как на серийные машины ставились травомоопасные дверные карты.

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Председатель правления Toyota Motor Акио Тойода уже извинился перед покупателями по всему миру. Проступок дочерней фирмы Daihatsu (ответственна за «бюджетники» Toyota для азиатских рынков) назван «абсолютно недопустимым и предающим доверие клиентов». По оценкам корпорации в группе риска 88 тысяч машин для Таиланда, Малайзии, Мексики и стран Персидского залива.

В результате внутреннего расследования выяснилось, что на Toyota Yaris ATIV, Toyota Agya и их «клонах» перед краш-тестом модифицировали дверные карты, чтобы в случае срабатывания боковых подушек безопасности острые края защитной обшивки не повредили манекен. Теперь японской компании придётся повторно испытать «бюджетники» с надлежащими деталями, а также заменить дверные карты на уже проданных машинах. Поставки автомобилей из группы риска остановлены.