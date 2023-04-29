Toyota уличили в фальсификации краш-тестов бюджетных моделей
Toyota уличили в фальсификации краш-тестов бюджетных моделей. Неназванный источник сообщил японской корпорации о нечестном проведении испытаний на пассивную безопасность при боковом ударе. Внутреннее расследование подтвердило правоту инсайдера: выяснилось, что недорогие Toyota, Daihatsu и Perodua прошли краш-тест с модифицированной внутренней облицовкой передних дверей, тогда как на серийные машины ставились травомоопасные дверные карты.
Председатель правления Toyota Motor Акио Тойода уже извинился перед покупателями по всему миру. Проступок дочерней фирмы Daihatsu (ответственна за «бюджетники» Toyota для азиатских рынков) назван «абсолютно недопустимым и предающим доверие клиентов». По оценкам корпорации в группе риска 88 тысяч машин для Таиланда, Малайзии, Мексики и стран Персидского залива.
В результате внутреннего расследования выяснилось, что на Toyota Yaris ATIV, Toyota Agya и их «клонах» перед краш-тестом модифицировали дверные карты, чтобы в случае срабатывания боковых подушек безопасности острые края защитной обшивки не повредили манекен. Теперь японской компании придётся повторно испытать «бюджетники» с надлежащими деталями, а также заменить дверные карты на уже проданных машинах. Поставки автомобилей из группы риска остановлены.
Скандал с Daihatsu — не первый случай, когда «дочка» Toyota подставляет материнский концерн. В прошлом году фирма Hino спровоцировала «дизельгейт» на внутреннем рынке: оказалось, что подразделение коммерческой техники почти два десятка лет фальсифицировало данные об уровне выбросов дизельных двигателей.