$80.51-1.0588.37-1.83

В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за бегунов

В центре Екатеринбурга днем 30 апреля перекроют четыре улицы ради проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза». Информация об этом следует из анонса мероприятия на сайте правительства Свердловской области.

В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за бегунов
© ТАСС

Эстафеты будут проходить с 8:30 до 15:00 часов. Ради них будут закрыты для движения транспорта следующие улицы:

  • улица 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
  • улица Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина);
  • проспект Ленина (от улицы Хохрякова до улицы Карла Либкнехта);
  • улица Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина).

Церемония открытия эстафеты «Весна Победы начнется в 9:30, а по завершению соревнований спортсменов будут награждать на Площади 1905 года. Сразу после пройдет традиционный забег «Майская гроза». В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за ограничений, связанных с COVID-19, а с прошлого года проведение эстафеты возобновилось.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий