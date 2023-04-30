Иномарки дешевле двух миллионов рублей вернутся в продажу в России

В прошлом году иномарки стоимостью менее двух миллионов рублей покинули Россию, а пришедшие на замену китайские кроссоверы оказались дороже. В последнее время на рынке стали появляться модели, цены на которые значительно ниже.

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Так, в мае начнутся продажи автомобилей BAIC по цене 1,7 миллиона рублей за кроссовер X35 и седан U5 Plus. Самым дешевым вариантом станет Iran Khodro Tara, стоимость которой составит 1,519 миллиона рублей.

Кроме того, в Россию приедет один из самых дешевых и компактных автомобилей из Китая — кроссовер Livan X3 Pro. Первая Lada из Санкт-Петербурга может выбрать для X-Cross 5 ценовой диапазон до двух миллионов рублей. Также автомобиль FAW Bestune T77 будет продаваться на территории страны от 2,169 до 2,432 миллиона рублей, передает «74.ru».