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За езду без госномеров начнут наказывать строже

Такая информация содержится в ответе Минтранса на запрос председателя комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Сенатор обращался в ведомство по поводу «низкой эффективности» весогабаритного контроля большегрузов в российских регионах. Он обращал внимание на то, что водители могут скрывать или изменять установленные на автомобилях госномера, поэтому не всегда удается «привлечь их к ответственности при прохождении автоматического весогабаритного контроля».

За езду без госномеров начнут наказывать строже
© mirnov.ru

Отмечается, что два новых понятия – «видоизмененный знак» и «видоизменяющее знак устройство» - появились в ст. 12.2 КоАП (управление автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) в 2014 году.

Нынешние поправки Минтранса предполагают, что изменение номера или установка приспособлений, скрывающих госзнак автомобиля, будет наказываться штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

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