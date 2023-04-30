За езду без госномеров начнут наказывать строже

Такая информация содержится в ответе Минтранса на запрос председателя комитета Совета федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Сенатор обращался в ведомство по поводу «низкой эффективности» весогабаритного контроля большегрузов в российских регионах. Он обращал внимание на то, что водители могут скрывать или изменять установленные на автомобилях госномера, поэтому не всегда удается «привлечь их к ответственности при прохождении автоматического весогабаритного контроля».