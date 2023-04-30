Глава АвтоВАЗа заявил о предпосылках снижения цен на новые Lada

Руководитель Волжского автозавода в интервью РБК обозначил два направления для снижения розничных цен. Максим Соколов пообещал стремиться к тому, чтобы модели автомобилей, которые будут производить на площадках вместе с китайскими партнёрами, оказались дешевле импортированных из Поднебесной. Другой аспект — изменение методов работы с официальными дилерами Lada.

Глава АвтоВАЗа уверен, что по мере локализации производства удастся получить компенсации утильсбора, в результате чего китайские модели под брендом Lada окажутся дешевле ввезённых из-за рубежа. Есть хорошие новости и для покупателей машин тольяттинской сборки: для официальных дилеров установят максимально допустимые цены перепродажи.

Максим Соколов дал понять: если раньше завод лишь рекомендовал какие-то розничные цены, то теперь будет жёстко устанавливаться максимальная величина накруток. Если продавцы продолжат чрезмерно завышать цены, АвтоВАЗ задействует экономические рычаги вплоть до расторжения дилерского соглашения. Ожидается, что новые правила работы с дилерами вступят в силу в мае.