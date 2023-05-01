Новый кроссовер Lada полностью рассекречен до премьеры

Из собственных источников «Мотору» стало известно, что АвтоВАЗ тестирует в Тольятти прототип FAW Bestune T55. Вероятно, «пятьдесят пятый» разделит конвейер бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге с Lada X-cross 5 (FAW Bestune T77). Ожидаемое название 4,4-метровой переднеприводной модели — Lada X-cross 3 или Lada X-cross 4. Одним из конкурентов новинки станет соразмерный «Москвич 3».

© FAW Bestune T55© FAW

У тестового кроссовера FAW Bestune T55 внутризаводские номера АвтоВАЗа той же серии, что и у российского-китайского первенца — FAW Bestune T77. Глава Волжского автозавода Максим Соколов не скрывает, что X-cross будет «целым семейством автомобилей», а значит локализовать и переименовать планируют несколько FAW.

FAW Bestune T55 FAW

Исходный FAW Bestune T55 вышел на китайский рынок в 2021 году, а до России добрался меньше месяца назад. Речь идёт об автомобиле длиной 4437 миллиметров, который создан на модульной платформе со стойками McPherson спереди и полузависимой балкой сзади. Полного привода не предусмотрено; даже в Поднебесной модель предлагается с единственным 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом».