GAC показал изысканный салон минивэна Trumpchi E9

В Китае дебютировал первый заряжаемый гибрид GAC. Новинке присвоен индекс E9. Изюминка модели — последовательно-параллельная двухмоторная установка, состоящая из бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёрки», электродвигателя в приводе передней оси и тяговой батареи ёмкостью 25,6 киловатт-часа. А ещё у GAC Trumpchi E9 самый роскошный салон в семействе.

© GAC

GAC Trumpchi E9 представляет собой модификацию знакомого россиянам роскошного минивэна GN8/M8. Отличия от исходной модели сводятся к оформлению радиаторной решётки, а также расширенному набору опций: салон обшит полуанилиновой кожей, появились специальные мультиконтурные кресла второго ряда со спа-режимом, а у переднего пассажира добавился отдельный 12,3-дюймовый тачскрин.

Шасси и 5,2-метровый кузов у минивэнов общие, а оригинальный индекс — заслуга уникальной для концерна GAC техники. На «девятке» дебютировала заряжаемая гибридная система пиковой мощностью 373 лошадиные силы и 630 Нм.

GAC

Переднеприводный однообъёмник снаряжённой массой 2,4 тонны способен разменять 100 километров в час за 8,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле WLTP не превышает 6,05 литра на 100 километров, а без активации бензинового двигателя новинка способна проехать до 106 километров.

GAC

О режимах работы заряжаемой гибридной системы GAC пока умалчивает. Известно лишь, что в большинстве ездовых сценариев бензиновый 2,0-литровый двигатель (190 сил, 330 Нм) с тепловым КПД 40,23 процента работает в режиме генератора, а переднюю ось вращает электромотор (182 силы, 300 Нм). Только на высоких скоростях турбомотор пристыковывается к колёсам через двухступенчатую трансмиссию DHT.