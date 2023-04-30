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Босс Skoda предрек скорую отставку хэтчбека Fabia

В интервью Autocar Клаус Зеллмер дал понять, что грядущие правила «Евро-7» образца 2025 года могут уничтожить сегмент супермини с двигателями внутреннего сгорания. По мнению топ-менеджера Skoda, если проект [эконорм «Евро-7»] станет реальностью, автомобильным компаниям придётся использовать такие технологии, что «бюджетник» стоимостью 15 тысяч евро подорожает до 18-20 тысяч евро».

Босс Skoda предрек скорую отставку хэтчбека Fabia
© Skoda

Расчёты еврокомиссии показали, что адаптация легковых автомобилей или малотоннажных фургончиков к экостандарту «Евро-7» увелчит розничные цены на 304 евро, то есть реформа окажется достаточно доступной для потребителя. Однако Клаус Зеллмер считает, что в реальностью малолитражные модели могут подорожать на 3-5 тысяч евро.

Топ-менеджер Skoda дал понять в беседе с Autocar, что Fabia за 20 тысяч фунтов стерлингов будет никому не нужна. При этом ситуация с климатом отнюдь не улучшится, если клиенты не смогут себе позволить новый автомобиль и продолжат эксплуатацию старых, загрязняющих окружающую среду, машин. В настоящий момент Skoda Fabia стоит от 18 600 фунтов стерлингов в Великобритании и от 15 тысяч евро в континентальной Европе.

В марте о вероятной отставке целого семейства доступных моделей Skoda говорил руководитель отдела продаж марки Мартин Ян. Специалист заявил, что экостандарт «Евро-7» в нынешней редакции сделает экономически нецелесообразным выпуск Fabia, Scala и Kamiq.

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