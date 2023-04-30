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Японские тюнеры сделали безумную Ferrari 458

Ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, анонсировало новый проект. На сей раз за основу взяли не просто итальянский спорткар Ferrari, но сразу его гоночную версию. Купе Ferrari 458 Challenge для фирменного монокубка Ferrari Challenge получило масштабный тюнинг, который сделал машину ещё более стильной и гораздо более агрессивной. Традиционно для Liberty Walk никаких технических доработок компания не предлагает.

Японские тюнеры сделали безумную Ferrari 458
© Liberty Walk

Комплект деталей Silhouette включает в себя новую вставку в передний бампер, развитый сплиттер, переработанную крышку капота с жалюзи, массивный диффузор и огромное антикрыло. Впрочем, все остальные элементы кузова тоже уступили место новым деталям из углепластика, часть из которых ещё и получила дополнительные воздухозаборники и закрылки.

Liberty Walk

Причём в конкретном случае владелец пожелал оставить карбон неокрашенным. Брутальный чёрный кузов сочетается с новыми колёсами с моногайкой, которые дополняет пневмоподвеска, позволяющая буквально положить автомобиль на днище.

При этом базовая модель является полноценной гоночной машиной со штатным каркасом безопасности, спортивными сиденьями, многоточечными ремнями, мультифункциональным рулём, цифровой панелью приборов и полным отсутствием внутренней отделки.

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