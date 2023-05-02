Стало известно, когда начнётся производство кроссовера BMW iX2

Новинка баварского бренда встанет на конвейер завода, расположенного в Регенсбурге (Германия), в конце текущего года.

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Компания BMW представила кроссовер X2 осенью 2017 года. Продажи модели на европейском рынке падают с 2020 года. По данным сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022-го (информации за полный год всё ещё нет) старосветские дилеры реализовали 20 967 экземпляров, что на 21% меньше, чем годом ранее. В скором будущем в линейке баварского бренда появится очередная новинка – полностью электрический кроссовер iX2.

Колеса.ру / рендер BMW X2 нового поколения

Отметим, сейчас в разработке находится BMW X2 нового поколения. Осенью прошлого года дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть следующий «икс второй» (рендеры были созданы на основе «шпионских» фотографий прототипа). Ожидается, что у паркетника второй генерации будет купеобразный кузов, относительно длинный задний свес и покатое стекло на багажной двери.

Колеса.ру / рендер BMW X2 нового поколения

Предполагается, что переднюю часть оформят в стиле актуального BMW Х1, который вместе со своей полностью «зелёной» версией iX1 дебютировал в начале лета прошлого года. Однако полностью повторяться «передок» не будет: так, новый «икс второй» получит другую головную оптику, иную форму капота, а также, скорее всего, оригинальную радиаторную решётку, которая в любом случае будет оформлена в виде фирменных «ноздрей».

Колеса.ру / BMW iX1

Информации о кроссовере BMW iX2 пока немного. Скорее всего, он получит такой же купеобразный кузов, что и «обычный» новый X2. В списке отличий, вероятно, будет заглушка, стилизованная под традиционную фамильную решётку радиатора, детали экстерьера вроде синих элементов декора у iX1, а также отсутствие патрубков выхлопной системы в нижней части кормы.

Колеса.ру / BMW iX1

Несмотря на то, что новый электрический кроссовер баварского бренда пока не представлен, уже есть информация о том, когда стартует производство этой модели. Согласно информации издания Bimmer Today, которое ссылается на представителей компании, выпуск модели начнётся ближе к концу текущего года (более точной даты пока нет). «Зелёная» новинка будет сходить с того же конвейера, на котором налажен выпуск BMW iX1, речь идёт о заводе в Регенсбурге (Германия).

Колеса.ру / салон BMW iX1

Баварский производитель также рассказал о том, что планирует инвестировать в предприятие свыше 350 млн евро и расширить штат примерно на 500 новых сотрудников. По расчётам компании, уже в 2024-м на электромобили, выпускаемые на мощностях этого завода, будет приходиться около трети от общего количества машин местной «прописки». Оставшиеся две трети займут BMW X1 и X2 с ДВС. Ожидается, что в продаже окажется версия X2 M35i с бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью около 300 л.с.