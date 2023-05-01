Автомобили Lada подорожали в среднем на 2% с 1 мая

«АвтоВАЗ» с 1 мая повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, следует из обновленного прайс-листа на сайте автопроизводителя.

Базовая комплектация Lada Granta стоит от 692,3 тыс. руб. (+2%). Изменилась стоимость и у Granta лифтбек — до 722,3 тыс. руб. (+3,4%),

Granta универсал подорожала до 719,3 тыс. руб. (+2%), Granta Cross — до 837,9 тыс. руб. (+2,3%) и Granta Drive Active - до 827,9 тыс. руб. (+2,2%).

Вместе с тем стоимость Granta хэтчбэк не изменилась – 778,5 тыс. руб.

Кроме того, отмечается, что базовая комплектация Niva Travel подорожала до 1 042 900 руб. (2,8%).