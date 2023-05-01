Держи дистанцию: схемы «подстав» назвали автостраховщики
Больше половины россиян боятся обмана на дороге, сообщает ИА DEITA.RU по материалам группы «Ренессанс Страхование».
По данным автостраховщиков, самые распространенные схемы обмана - это провокации ДТП на перекрестках с кольцевым движением, с резким торможением перед автомобилем жертвы в тот момент, когда он перестраивается. Иногда избежать таких ситуаций можно благодаря использованию видеорегистратора, в идеале – с двумя камерами.
Кроме того, изменился «портрет» мошенника. Теперь автоподставщик стал значительно моложе.
Несколько групп «кольцевиков» в центральной части страны силовикам удалось вывести на чистую воду. Но, по словам вице-президента по корпоративной безопасности компании «Ренессанс страхование» Дмитрия Дуринова, отмечается рост подставных ДТП уже на востоке страны. Как он отметил, чаще всего происходят подставные аварии на восстановленных после ДТП премиальных японских праворульных авто с целью обмана добросовестных водителей.