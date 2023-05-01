Держи дистанцию: схемы «подстав» назвали автостраховщики

Больше половины россиян боятся обмана на дороге, сообщает ИА DEITA.RU по материалам группы «Ренессанс Страхование».

По данным автостраховщиков, самые распространенные схемы обмана - это провокации ДТП на перекрестках с кольцевым движением, с резким торможением перед автомобилем жертвы в тот момент, когда он перестраивается. Иногда избежать таких ситуаций можно благодаря использованию видеорегистратора, в идеале – с двумя камерами.

Кроме того, изменился «портрет» мошенника. Теперь автоподставщик стал значительно моложе.