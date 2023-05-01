Автомобили Lada подорожали в среднем на 2%
С 1 мая некоторые модели АвтоВАЗа подорожали в среднем на 2%. Так, базовая версия Lada Granta стоит теперь от 692 300 рублей (+2%).
Granta в кузове лифтбек подорожала до 722 300 рублей (+3,4%), Granta универсал - до 719 300 рублей (+2%), Granta Cross - до 837 900 рублей (+2,3%) и Granta Drive Active - до 827 900 рублей (+2,2%).
Также начальная комплектация Niva Travel подорожала до 1 042 900 рублей (2,8%).
В предыдущий раз АвтоВАЗ повышал цены 1 марта. Тогда все модели, которые концерн производит, подорожали на 16-23 тысячи рублей.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что с мая компания установит для дилеров максимально допустимые цены на продажу автомобилей. То есть, фактически, предлагается вернуть институт РРЦ и максимальной цены перепродажи. АвтоВАЗ в случае превышения потолка цен будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов.