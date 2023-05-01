Автомобили Lada подорожали в среднем на 2%

С 1 мая некоторые модели АвтоВАЗа подорожали в среднем на 2%. Так, базовая версия Lada Granta стоит теперь от 692 300 рублей (+2%).

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Granta в кузове лифтбек подорожала до 722 300 рублей (+3,4%), Granta универсал - до 719 300 рублей (+2%), Granta Cross - до 837 900 рублей (+2,3%) и Granta Drive Active - до 827 900 рублей (+2,2%).

Также начальная комплектация Niva Travel подорожала до 1 042 900 рублей (2,8%).

В предыдущий раз АвтоВАЗ повышал цены 1 марта. Тогда все модели, которые концерн производит, подорожали на 16-23 тысячи рублей.