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Автомобили Lada подорожали в среднем на 2%

С 1 мая некоторые модели АвтоВАЗа подорожали в среднем на 2%. Так, базовая версия Lada Granta стоит теперь от 692 300 рублей (+2%).

Автомобили Lada подорожали в среднем на 2%
© Юрий Зубко/ РГ

Granta в кузове лифтбек подорожала до 722 300 рублей (+3,4%), Granta универсал - до 719 300 рублей (+2%), Granta Cross - до 837 900 рублей (+2,3%) и Granta Drive Active - до 827 900 рублей (+2,2%).

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Также начальная комплектация Niva Travel подорожала до 1 042 900 рублей (2,8%).

В предыдущий раз АвтоВАЗ повышал цены 1 марта. Тогда все модели, которые концерн производит, подорожали на 16-23 тысячи рублей.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что с мая компания установит для дилеров максимально допустимые цены на продажу автомобилей. То есть, фактически, предлагается вернуть институт РРЦ и максимальной цены перепродажи. АвтоВАЗ в случае превышения потолка цен будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов.

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