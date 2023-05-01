В апреле пять автопроизводителей изменили цены на машины в России

На протяжении апреля пять автокомпаний, работающих на российском рынке, корректировали прайс-листы на свои автомобили. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга цен на автомобили.

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Так, Changan сначала поднял цены на три модели (на 30-100 тыс. руб.), а затем – почти на всю свою линейку. Сразу на весь модельный ряд подняла цены Chery. Все семь кроссоверов подорожали на 40-80 тыс. руб. в зависимости от модели.

В апреле на 80 тыс. руб. подорожал кроссовер Omoda C5. Также изменились цены на некоторые комплектации кроссовера Haval Jolion 2022 и 2023 годов выпуска. Ряд версий подорожал на 20-100 тыс. руб., а одна, наоборот, подешевела на 10 тыс. руб.