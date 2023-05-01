Китайские грузовики Forland появятся в России

В Россию начнут поставлять коммерческую технику марки Forland. Соответствующее соглашение уже заключено между ГК “Автодом” и АО “Мерседес-Бенц Рус”.

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Представители “Автодома” сообщили, что на рынок России привезут грузовые шасси марки Forland в широком ассортименте. Масса техники находится в диапазоне от 3.5 до 18 тонн. Дилер хочет заключит сотрудничество с производителями кузовов из Китая. Это позволит приступить к продажам полноценных автомобилей в разных типах кузова и увеличить список предложений в сегменте.

Переговоры с компанией Forland были запущены еще в 2022 году. Сейчас дистрибьюторское соглашение оформлено официально. Приобрести новые грузовики из КНР россияне смогут уже во втором полугодии. “Автодом” намерен обеспечить для клиентов максимально выгодные условия приобретения. Кроме того, будет предлагаться сервисное обслуживание без задержки по срокам.

Напомним, что российский холдинг “Автодом” официально получил статус владельца активов Mercedes-Benz в апреле 2023 года. Теперь ему принадлежит производственная площадка “Мерседес-Бенц” в Подмосковье. Кроме того, холдинг владеет компанией, которая занималась лизингом и страхованием транспортных средств. Нет информации, какие автомобили будут выпускаться на предприятии в Московской области. Эксперты предполагают, что конвейер займут модели марки Hongqi, которые соответствуют премиальному классу. Местный завод подготовлен к выпуску таких машин.