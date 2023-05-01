Voyah раскрыл комплектации нового электрокара Passion для России

Автопроизводитель Voyah готовится к выпуску новой модели на рынке России. Электрический седан Passion получил список комплектаций.

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Voyah - премиум-бренд из Китая, который недавно появился на рынке России. На прошлой неделе компания официально запустила прием предзаказов на новый электрокар. Полноприводный седан Passion приедет в Россию в 2 комплектациях. Запас хода электрокара на полном заряде составит 483 – 608 км. Напомним, что модель представляет собой серийное исполнение концепт-кара i-Land, который был показан в 2020 году.

По габаритам автомобиль относится к представительскому классу. Так, длина кузова равна 508.8 см, ширина - 197 см, а высота - 150.5 см. В основе электрического седана лежит архитектура ESSA. В оснащении предусматривается 2-моторная силовая установка, производительность которой достигает 510 л.с. До 100 км/час автомобиль способен разгоняться всего за 3.8 секунды. Максимальная скорость транспорта ограничена отметкой 210 км/час.

В России Voyah Passion можно приобрести с батареей на 82 кВт-ч. В таком случае запас хода составит 483 км. Если рассматривать вариант с батареей на 109 кВт-ч, запас хода будет увеличен до 608 км. Электрокар официально получил 5 звезд за безопасность.

В салоне седана установлен сенсорный дисплей шириной 1.4 метра. Кроме того, в комплектации предусматривается богатый набор интеллектуальных систем, которые соответствуют уровню L2.9. Кресла задних пассажиров оборудованы системой массажа, подогрева и вентиляции. Кроме того, здесь есть подставка для ног с электрическим приводом.