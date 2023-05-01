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Тюнеры сделали Ferrari F8 Spider широким и агрессивным

Американская компания Creative Bespoke выпустила агрессивный тюнинг для Ferrari F8. В 2019 году Ferrari представила среднемоторный спорткар F8 Tributo, который стал преемником модели Ferrari 488 GTB. За прошедшие с момента премьера годы автомобиль получил только открытую версию Ferrari F8 Spider, но о заводских лимитированных версиях речи пока не идёт. Поэтому исправить это упущение решили независимые тюнинг-ателье — в частности, Creative Bespoke сделало уникальный родстер. Специалисты из Аризоны подготовили для спорткара масштабную программу доработок внешнего вида.

Тюнеры сделали Ferrari F8 Spider широким и агрессивным
© Motor.ru

Автомобиль получил углепластиковый аэродинамический обвес, расширяющий кузов. Новый передний бампер с развитым сплиттером, новые пороги, новый задний бампер с массивным диффузором, а также накладки на колёсные арки с множеством воздуховодов придают автомобилю вид гоночного купе категории GT3, но без антикрыла.

Внешний вид дополняют разноразмерные — 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади — колёса MVForged Aero+, а также заниженная подвеска. Родстер окрашен в белый цвет с чёрно-красной полосой, а на отдельных элементах использован итальянский триколор. Салон отделан красной кожей с чёрно-белыми вставками.

Изменением экстерьера и интерьера в компании не ограничились. В Creative Bespoke заявляют некий комплект Stage 2 для повышения мощности силовой установки, но насколько вырастает отдача — не сообщается. Стандартный Ferrari F8 Spider, напомним, оснащается 3,9-литровым V8 с двумя турбонагнетателями мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой переда

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