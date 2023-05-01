Тюнеры сделали Ferrari F8 Spider широким и агрессивным

Американская компания Creative Bespoke выпустила агрессивный тюнинг для Ferrari F8. В 2019 году Ferrari представила среднемоторный спорткар F8 Tributo, который стал преемником модели Ferrari 488 GTB. За прошедшие с момента премьера годы автомобиль получил только открытую версию Ferrari F8 Spider, но о заводских лимитированных версиях речи пока не идёт. Поэтому исправить это упущение решили независимые тюнинг-ателье — в частности, Creative Bespoke сделало уникальный родстер. Специалисты из Аризоны подготовили для спорткара масштабную программу доработок внешнего вида.

Автомобиль получил углепластиковый аэродинамический обвес, расширяющий кузов. Новый передний бампер с развитым сплиттером, новые пороги, новый задний бампер с массивным диффузором, а также накладки на колёсные арки с множеством воздуховодов придают автомобилю вид гоночного купе категории GT3, но без антикрыла.

Внешний вид дополняют разноразмерные — 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади — колёса MVForged Aero+, а также заниженная подвеска. Родстер окрашен в белый цвет с чёрно-красной полосой, а на отдельных элементах использован итальянский триколор. Салон отделан красной кожей с чёрно-белыми вставками.