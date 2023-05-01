Daihatsu уличили в нечестном проведении краш-тестов

Компания Daihatsu допустила ошибки при проверке автомобилей марки Toyota. Представители бренда признались в нарушениях.

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Ситуацию с нечестным проведением тестов компанией Daihatsu рассмотрел Акио Тойода - представитель Toyota. Он отметил, что такой поступок считается недопустимым и снижает репутацию. Он выразил всем поклонникам марки извинения.

В компании Daihatsu сообщили, что в начале 2023 года были установлены доказательства допущенных нарушений при проведении краш-тестов. Внутреннюю облицовку дверных панелей автомобилей намеренно модифицировали для проведения испытаний. Это сделали для того, чтобы деталь не разлеталась на мелкие осколки. Такие элементы представляют угрозу для пассажиров при срабатывании подушек безопасности.

Выяснилось, что нечестные краш-тесты проводились для модели Toyota Yaris ATIV, которая начала выпускаться в августе 2022 года. Напомним, что такие автомобили продавались на рынках разных стран.

Еще одна модель, которая стала участником крупного скандала - Perodua Axia. Производство данных автомобилей запустили в феврале текущего года. В список моделей также попали Toyota Agya. В компании Daihutsa заявили, что после обнародования информации были приостановлены поставки всех автомобилей, которые затронуты в расследовании. Возобновить их можно будет только после полного исправления допущенных ошибок. Как только модели пройдут новую проверку на безопасность в присутствии уполномоченных лиц, поставки транспортных средств запустят.