Subaru выпустила сумку из ткани для подушек безопасности

Автопроизводители давно взяли курс на максимальную экологичность, самой яркой иллюстрацией которой стало развитие электромобилей и активное использование в конструкции и отделке переработанных материалов. Тренд на вторичные ресурсы докатился и до фирменных аксессуаров, среди которых появилась необычная сумка Subaru x Re-S Upcycled Marche Bag — делают её из обрезков ткани, которую используют для производства подушек безопасности. Стоимость новой сумки составляет около 20 долларов.

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Новый товар из каталога Subaru выпускается фабрикой Toyoda Gosei, которая ранее помогла бренду спортивной одежды Asics сделать кроссовки из ткани всё от тех же подушек безопасности. Необычный материал хорошо подходит для универсальной многоразовой сумки, поскольку он долговечен и устойчив к воздействию тепла и воды.

Сумка Subaru x Re-S Upcycled Marche Bag имеет размеры 550 миллиметров в высоту, 340 миллиметров в ширину и 120 миллиметров в глубину, но её можно аккуратно сложить, чтобы она поместилась в кармане.