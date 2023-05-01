В Китае показали новый седан BYD Destroyer 05 2023 года

Компания BYD представила новый гибридный автомобиль. Модель стала первой в линейке BYD Warship.

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Новый BYD Destroyer 05 2023 года ориентирован на молодежную аудиторию. Модель отличается элегантным оформлением кузова. В оснащении предусматривается гибридная платформа EHS DM-i, которая обеспечивает высокую скорость зарядки. Машина с таким оснащением способна проезжать без подзарядки 120 км.

Еще одна особенность новинки - низкий расход топлива. На 100 км мотор потребляет всего 3.8 литра. В ходе презентации были раскрыты и габариты новинки. Так, размеры кузова Destroyer 05 следующие - 478х183.7х149.5 см. Колесная база машины составляет 271.8 см.

Компания BYD придерживается политики доступных цен, поэтому Destroyer 05 получит оптимальный прайс. На рынке модель представлена в 5 комплектациях стоимостью от 14 700 долларов или 1 183 000 рублей. Компания намеренно устанавливает низкие цены, чтобы получать больше продаж на рынке.

Производитель сообщает, что управлять некоторыми опциями седана можно через смартфон и часы, что обеспечивает максимальный комфорт использования. В салоне установлен мультимедийный комплекс с тачскрином на 12.8 дюйма. Экран можно поворачивать, что позволяет пользоваться им из разных положений. Еще одна интересная опция, которую поддерживает встроенная мультимедиа - караоке.