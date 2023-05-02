Россиян стали реже лишать прав за превышение скорости

Число граждан, наказанных судами за превышение более чем на 60 километров в час, резко сократилось. Так, в прошлом году за такое нарушение оштрафовали примерно тысячу человек, а водительского удостоверения лишились 245. По сравнению с 2021 годом эти числа уменьшились вдвое: в позапрошлом году было вынесено 2,2 тысячи штрафов, а права отобрали у более 500 водителей.

© Motor.ru

Большинство нарушений скоростного режима в России фиксируется дорожными камерами. За самое распространенное нарушение в стране наказывают штрафом до пяти тысяч рублей. Однако в том случае, если водитель превышает установленный лимит на 60 километров или более, материалы могут быть направлены в суд. Он, в свою очередь, решит, лишать ли автомобилиста прав или же ограничиться штрафом.

Ранее инспекторы «ловили» нарушителей с помощью «фенов» — измерителей скорости типа «Бинар» или «Визир». Летом минувшего года ручные мобильные радары были запрещены главой МВД Владимиром Колокольцевым. Свое решение он не пояснил, однако и до этого их использование было ограничено: измерители разрешали применять только исключительных случаях и под личную ответственность местных органов МВД.