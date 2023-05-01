Современный Land Rover Defender превратили в ретро-внедорожник

Дочерняя компания ателье Project Kahn, мастерская Chelsea Truck Company, которая специализируется на доработке британских внедорожников Land Rover и Range Rover, представила свой очередной проект — модель Heritage Remastered, выполненную в ретро-стиле оригинальных Land Rover. В частности, для современной модели выбрали оформление в стиле первого в истории серийного Land Rover, известного своим номерным знаком «HUE 166». Особенностью модели стал внешний вид.

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Тюнеры создали новый передний бампер, в который интегрирована весьма специфическая решётка радиатора а-ля первый Land Rover. Дополняют этот элемент дизайна накладки на колёсные арки, окрашенные в цвет кузова 22-дюймовые диски British Heritage RS-Forged и, собственно, сама краска автомобиля в ретро-стиле.

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Все модели Heritage Remastered имеют окрашенную в контрастный оттенок цвета слоновой кости крышу, а также футляр запасного колеса с индексами «90» или «110» — аналогичные числа нанесены и на решётку радиатора — в зависимости от базовой модели, трёхдверного Defender 90 и пятидверного Defender 110.

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