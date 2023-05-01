Назван лучший среднеразмерный седан в 2023 году

Среднеразмерные седаны - наиболее надежные и комфортабельные автомобили. Эксперты назвали лучшего представителя данного сегмента.

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Звание лучшего среднеразмерного седана 2023 года досталось модели KIA K5. Одна из причин такого выбора - низкая стоимость автомобиля в представленном классе. Кроме того, владельцы могут экономить на обслуживании, так как модель отличается высоким уровнем надежности.

KIA K5 - современный транспорт, который предлагается с широким набором опций и технологий. В оснащении предусматривается турбированный мотор и гибридная платформа. Такое сочетание обеспечивает высокую экономию топлива.

Комфорт управления - еще одно преимущество, которое отмечают у KIA K5. Автомобиль подходит для поездок не только по городу, но и на трассе. Седан предлагает своему владельцу драйв и скорость, опережая соперников в классе. Испытания и обзоры доказывают, что KIA K5 является лучшим представителем сегмента среднеразмерных седанов.

Длительное время место лидера в данном классе доставалось другой модели - японской Toyota Camry. Эксперты отмечали ее дизайн, широкий список опций и высокий уровень надежности. Однако по ценовому показателю корейский KIA K5 сумел обойти своего конкурента.

Эксперты при выборе лучшего среднеразмерного седана опирались не только на стоимость транспорта. Рассматривались также затраты, которые идут на обслуживание в следующие 5 лет эксплуатации. По данному параметру KIA K5 сумел удержать первенство.