$80.51-1.0588.37-1.83

Назван лучший среднеразмерный седан в 2023 году

Среднеразмерные седаны - наиболее надежные и комфортабельные автомобили. Эксперты назвали лучшего представителя данного сегмента.

Назван лучший среднеразмерный седан в 2023 году
© Car.ru

Звание лучшего среднеразмерного седана 2023 года досталось модели KIA K5. Одна из причин такого выбора - низкая стоимость автомобиля в представленном классе. Кроме того, владельцы могут экономить на обслуживании, так как модель отличается высоким уровнем надежности.

KIA K5 - современный транспорт, который предлагается с широким набором опций и технологий. В оснащении предусматривается турбированный мотор и гибридная платформа. Такое сочетание обеспечивает высокую экономию топлива.

Комфорт управления - еще одно преимущество, которое отмечают у KIA K5. Автомобиль подходит для поездок не только по городу, но и на трассе. Седан предлагает своему владельцу драйв и скорость, опережая соперников в классе. Испытания и обзоры доказывают, что KIA K5 является лучшим представителем сегмента среднеразмерных седанов.

Длительное время место лидера в данном классе доставалось другой модели - японской Toyota Camry. Эксперты отмечали ее дизайн, широкий список опций и высокий уровень надежности. Однако по ценовому показателю корейский KIA K5 сумел обойти своего конкурента.

Эксперты при выборе лучшего среднеразмерного седана опирались не только на стоимость транспорта. Рассматривались также затраты, которые идут на обслуживание в следующие 5 лет эксплуатации. По данному параметру KIA K5 сумел удержать первенство.

Модель KIA K5 получила оценку от J.D.Power - 85 баллов из 100 максимальных. У конкурента Toyota Camry данный показатель составил 84 балла. Стоимость автомобилей на мировом рынке почти сопоставима. Так, KIA K5 оценивается в 2 038 000 рублей, а Toyota Camry - в 2 115 000 рублей в переводе валют.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий