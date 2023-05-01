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Volkswagen сделал электрофургон ID. Buzz в стиле Мандалорца

Компания Volkswagen выпустила электрокар ID. Buzz в стиле «Звёздных войн». Мероприятие Star Wars Celebration Europe-2023, посвящённое вселенной «Звёздных войн», стало местом премьеры необычного Volkswagen ID. Buzz. Немецкий электромобиль получил версию в стиле популярного сериала «Мандалорец», поскольку автопроизводитель и студия Lucasfilm сочли, что именно новая модель имеет сходство с героем фантастического фильма и достойна того, чтобы стилизовать её под одного из обитателей вымышленного мира, где разворачивается действие сериала.

Volkswagen сделал электрофургон ID. Buzz в стиле Мандалорца
© Motor.ru

Уникальный автомобиль создан совместными усилиями креативного директора проекта Александра фон Шавена со стороны Volkswagen и вице-президента и креативного директора Lucasfilm Дуга Чанга, который разрабатывал облик Naboo N-1 Starfighter для «Мандалорца» и трилогии приквелов «Звёздных войн».

Motor.ru

Микроавтобус окрашен в элегантный тёмно-серый цвет, а дополняют облик ID. Buzz жёлтые вставки на кузове и колёсах. Сами же диски получили новый дизайн и, как и кузов, несут на себе узнаваемые логотипы клана Мадхорн.

Motor.ru

Об изменениях в технической части не сообщается. Серийных перспектив у нового варианта электромобиля нет, но не исключено, что Volkswagen может выпустить ограниченную версию ID. Buzz по мотивам сериала «Мандалорец» для фанатов проекта.

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