Названы семь самых дешевых новых автомобилей в России

В России определены семь самых недорогих машин на 1 мая 2023 года. Статистику приводит автосайт Carsweek.

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В списке оказались LADA Granta, LADA Niva Legend, LADA Niva Travel с ценами 692 300 рублей, 821 900 рублей и 1 042 900 рублей соответственно.

Также в рейтинге недорогих автомобилей указали УАЗ «Хантер» (1 390 000 рублей) и JAC S3 (1 399 000 рублей). Замыкают список Iran Khodro Tara и BAIC X35. Их предлагают покупателям за 1 519 000 рублей и 1 698 900 рублей соответственно, сообщается на сайте.

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях.