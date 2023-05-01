Названы преимущества и недостатки китайского кроссовера Geely Monjaro

Geely Monjaro - автомобиль, который был представлен на рынке относительно недавно. Эксперты назвали его преимущества и недостатки.

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Geely Monjaro - модель, которая имеет несомненное преимущество перед конкурентами по габаритам. Эксперты отмечают в списке плюсов просторный салон и багажное отделение. Кроссовер выпускается на рынок только в 5-местном исполнении, но каждому пассажиру хватает пространства для комфортной поездки. Багажник способен вмещать до 562 литров, что относит автомобиль к классу семейных.

Еще одно преимущество автомобиля - производительность силовой установки. В оснащении здесь предусматривается “турбочетверка” рабочим объемом 2 литра, которая выдает 238 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до максимальных 160 км/час. Кроссовер способен демонстрировать легкую маневренность на дороге.

Недостатки у Geely Monjaro тоже есть. Главный - жесткая подвеска, которая передает все неровности с дороги в салон. Проблемы у автомобиля могут возникать и с электроникой, из-за которой происходит ложное срабатывание некоторых систем безопасности. Эксперты отмечают, что аналогичный недостаток проявляется у многих автомобилей, оснащенных высокотехнологичными системами.

В ходе эксплуатации могут проявляться проблемы в работе мультимедийного комплекса. Этот недостаток тоже объясняется настройками электроники. Некоторые пользователи жалуются на то, что во время движения натягиваются ремни безопасности из-за ложного срабатывания системы активного торможения. У некоторых пассажиров и водителей это вызывает панику.