За первый квартал россияне потратили на покупку автомобилей 424 млрд

Основная доля выручки с продаж по-прежнему приходится на SUV-сегмент. Оборот от реализации таких машин вырос с февраля по март с 108,5 до 136 млрд рублей и по итогам первого квартала составил 339 млрд рублей. Также выросла выручка, полученная с машин В-сегмента, с 11,8 до 13 млрд рублей. Всего за первые три месяца текущего года авторитейлеры выручили с продажи таких автомобилей 15,3 млрд рублей. Сегмент люксовых авто продемонстрировал небольшое снижение объемов выручки с продаж, с февраля по март она сократилась с 6,3 до 5,1 млрд рублей, а по итогам первого квартала составила 15,3 млрд рублей.

Лидер по обороту с продаж на авторынке РФ - модель Lada Granta — продолжила в марте увеличивать показатели. С февраля по март выручка с продажи таких автомобилей выросла с 11,2 до 12,6 млрд рублей. Следующие три места в топ-5 моделей по обороту с продаж заняли китайские авто. Вторым в марте стал Chery Tiggo 8 Pro, при этом с февраля по март выручка от реализации таких машин сократилась с 8,8 до 7.4 млрд рублей. Оборот от реализации Haval Jolion, третье место рейтинга, в тот же период вырос с 4,8 до 6,7 млрд рублей. У Geely Coolray оборот увеличился с 4,1 до 6,3 млрд рублей, что обеспечило модели 4-е место в рейтинге. Топ-5 самых доходных моделей авторынка России в марте 2023 года замыкает внедорожник Lada Niva. С продажи всех модификаций этой модели выручка в марте составила 6,2 млрд рублей против 5,4 млрд рублей, зафиксированных в феврале.