Судьям запретили наказывать водителей за доставление жертв ДТП в больницу

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: нельзя считать сбежавшим с места ДТП водителя, который отвез жертву аварии в больницу. Соответственно, приговор такому человеку должен быть мягче.

© Михаил Терещенко/ТАСС

Подобные правовые позиции прозвучали в свежем обзоре судебной практики. Теперь их должны учитывать в своей работе судьи нижестоящих инстанций.

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Примером для всех стало дело жительницы Воронежской области, гражданки П., которая летом прошлого года сбила ребенка на обочине. При этом вместе с мужем они сразу же отвезли пострадавшего в больницу. Поскольку мальчик получил тяжелые травмы, судить за аварию стали по Уголовному кодексу. А следователи посчитали, что, поехав с ребенком в больницу, гражданка сбежала с места ДТП. Соответственно, обвинение стало более жестким. В итоге гражданку отправили на три года в колонию-поселение. Выйдя же из колонии, она еще два с половиной года была бы обязана не прикасаться к рулю.

Настолько строгое наказание было фактически вынесено именно за то, что женщина стала спасать ребенка. Останься она на месте, следователи бы слова не сказали.

Дело в том, что наказание водителя за ДТП, в котором пострадали люди, зависит от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств. Если их нет, а жертвы хоть и пострадали серьезно, но выжили, это преступление небольшой тяжести. Наказания за него мягкие.

Если же водитель был пьян или скрылся с места происшествия или был лишен водительских прав, а жертве аварии причинен тяжкий вред здоровью, то преступление переводится в категорию средней тяжести. Наказание возрастает.

Как поясняют юристы, согласно правилам, водитель может отвезти в больницу пострадавших в ДТП, но сразу после этого обязан вернуться на место аварии.

"Из приведенных в приговоре показаний свидетелей установлено, что после совершения ДТП гражданка П. совместно с мужем доставили пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии несовершеннолетнего Г. в лечебное учреждение, дежурная медсестра по указанию врача сообщила в полицию о поступлении в медучреждение потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии, - рассказывается в обзоре. - Приехавшие в больницу сотрудники полиции выяснили, что к ДТП причастна П., которая находилась у больницы, после чего совместно с сотрудниками полиции проехала на место ДТП, участвовала в осмотре места происшествия, прошла освидетельствование в медучреждении".