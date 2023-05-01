Представлен новый седан Volkswagen с «атмосферником» и автоматом

Журналисты портала Autohome познакомились с Lavida XR: недорогой моделью, которую локализовали на заводе SAIC-Volkswagen. Речь идёт об упрощенной версии индийского Volkswagen Virtus, однако для китайского рынка седану поменяли силовые агрегаты, видоизменили салон и пересмотрели оснащение. Базовую цену рассчитывают удержать ниже отметки 100 000 юаней (1,16 миллиона рублей).

© Volkswagen Lavida XR© Autohome.com.cn

Название Lavida XR — плод маркетинга, ведь исходный Volkswagen Lavida является бестселлером немецкой марки в Китае. Нюанс в том, что общее у седанов только название: новичок на 117 миллиметров короче, у него оригинальный интерьер и единственный безнаддувный двигатель.

Для Volkswagen Lavida XR заявлен атмосферный 1,5-литровый бензиновый мотор (110 сил, 141 Нм) в связке с 6-ступенчатыми «механикой» и автоматом. Портал Autohome.com познакомился с топ-версией модели с виртуальной приборной панелью, двухцветным салоном и противотуманными фарами, а базовый седан окажется проще.

Volkswagen Lavida XR

Экономию, впрочем, не скрыть: Volkswagen Lavida XR не достался сенсорный блок климат-контроля, даже опционально не будет электрорегулировок кресел, а у заднего дивана неразрезная спинка. Не предусмотрены и опции комфорта для пассажиров второго ряда, зато светодиодная оптика, парктроники, камера заднего вида и круиз-контроль у новинки есть.