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Самый легкий и драйверский Porsche 911 покажут 8 июня

О дате премьеры новой таинственной модели рассказал в своём подкасте Spike's Car Radio комик и коллекционер Porsche Спайк Ферестен. Презентацию проведут в день 75-летия со дня регистрации первого Porsche: родстер 356 поставили на учёт 8 июня 1948 года. Портал Motor1.com предполагает, что новинкой станет облегчённая дорожная спецверсия 911 ST с экстремальным аэродинамическим обвесом.

Самый легкий и драйверский Porsche 911 покажут 8 июня
© Porsche

Инсайдеры американского издания считают, что Porsche 911 ST получит 510-сильный (470 Нм) атмосферный оппозитный шестицилиндровый двигатель объёмом 4,0 литра, а некоторые элементы вроде капота и колёсных дисков двухдверка позаимствует у «трековой» версии GT3. В угоду меньшему весу двери и крышу сделают из углеродного волокна.

По идеологии спецверсия окажется близка к Porsche 911 Carrera T, однако новинка будет и мощнее, и легче, и дороже. Нельзя исключать, что исполнение ST ознаменует окончание жизненного цикла Porsche 911.1: дальнейшая эволюция семейства произойдёт уже после рестайлинга.

Если инсайдеры окажутся правы, то 911 ST может украсить любую коллекцию Porsche. Больше информации о ценности новинки появится после публикации технических особенностей, прайс-листа и общего тиража.

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