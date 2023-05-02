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АвтоВАЗу предложили отозвать Lada Granta для доработки

АвтоВАЗу предложили отозвать ранее проданные упрощенные модели Lada Granta для их доработки. Конечно, за счет завода. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Письмо союза за подписью его президента Антона Шапарина с этим предложением (есть в распоряжении "Российской газеты") было направлено генеральному директору АвтоВАЗа Максиму Соколову.

Напомним, в июне 2022 года АвтоВАЗ из-за беспрецедентных санкций, введенных в отношении нашей страны, и прекращения поставок ряда критических компонентов начал продавать Lada Granta без подушек безопасности, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD), системы вспомогательного торможения (BAS), подсказчика переключения передач, системы электронного контроля устойчивости (ESC), противопробуксовочной системы (TCS) и кондиционера.

Юрий Зубко/ РГ

Сейчас некоторые из всех этих систем начали устанавливаться на выпускаемые автомобили. Однако ранее выпущенные машины, без всего этого оборудования, не только ездят по дорогам, но и все еще находятся в продаже.

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Как считают в Национальном автомобильном союзе, отсутствие ряда важнейших систем безопасности оказывает непосредственное негативное влияние на безопасность дорожного движения, аварийность, тяжесть ранений при ДТП и смертность. Кондиционер давно стал неизменным атрибутом современного автомобиля, обеспечивает не только комфорт, но и безопасность движения в условиях жаркого климата.

Ранее выпущенные автомобили без всех этих электронных устройств плохо влияют на безопасность дорожного движения. А эту проблему надо как-то решать. Поэтому Национальный автомобильный союз предлагает АвтоВАЗу организовать отзывную кампанию таких автомобилей, чтобы через дилеров за счет завода дооборудовать их необходимыми системами безопасности. Также предлагается такую кампанию организовать для Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

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