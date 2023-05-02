АвтоВАЗу предложили отозвать Lada Granta для доработки

АвтоВАЗу предложили отозвать ранее проданные упрощенные модели Lada Granta для их доработки. Конечно, за счет завода. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Письмо союза за подписью его президента Антона Шапарина с этим предложением (есть в распоряжении "Российской газеты") было направлено генеральному директору АвтоВАЗа Максиму Соколову.

Напомним, в июне 2022 года АвтоВАЗ из-за беспрецедентных санкций, введенных в отношении нашей страны, и прекращения поставок ряда критических компонентов начал продавать Lada Granta без подушек безопасности, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD), системы вспомогательного торможения (BAS), подсказчика переключения передач, системы электронного контроля устойчивости (ESC), противопробуксовочной системы (TCS) и кондиционера.

Юрий Зубко/ РГ

Сейчас некоторые из всех этих систем начали устанавливаться на выпускаемые автомобили. Однако ранее выпущенные машины, без всего этого оборудования, не только ездят по дорогам, но и все еще находятся в продаже.

Как считают в Национальном автомобильном союзе, отсутствие ряда важнейших систем безопасности оказывает непосредственное негативное влияние на безопасность дорожного движения, аварийность, тяжесть ранений при ДТП и смертность. Кондиционер давно стал неизменным атрибутом современного автомобиля, обеспечивает не только комфорт, но и безопасность движения в условиях жаркого климата.