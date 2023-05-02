СМИ: Автоконцерны ограничивают работу своих приложений в России

"Владельцы этих машин не могут запустить с помощью приложения двигатель, посмотреть остаток топлива в баке, а также сталкиваются с более серьезными запретами, например, на обновление программ, которые контролируют работу мотора, ABS и тормозной системы", – заявил директор по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрий Савченко .

По его словам, из-за ограничений в работе приложений россияне также не смогут принять участие в отзывных кампаниях при выявлении технических недостатков. Источник газеты сообщил, что полный функционал для россиян доступен у приложения Volvo, при этом в некоторых случаях приложение доступно и для тех машин, что были ввезены в Россию по параллельному импорту. Кроме того, на данный момент полностью функционирует и приложение Land Rover, однако, только для тех автомобилей, что были официально поставлены в Россию.