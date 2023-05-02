$80.51-1.0588.37-1.83

Новый босс Toyota пообещал расширить линейку спорткаров

Новый босс Toyota пообещал расширить линейку спорткаров. Британский Autocar приводит слова Кодзи Сато — президента и генерального директора Toyota Motor, занявшего свой пост в апреле. После гонки на выносливость в Бельгийском Спа господин Сато сказал, что «бренд GR будет востребован в будущем» и дал понять: у экс-главы Toyota Акио Тойоды «будет намного больше времени, чтобы разрабатывать модели семейства Gazoo Racing».

Новый босс Toyota пообещал расширить линейку спорткаров
© Motor.ru

Контекст заявления Кодзи Сато понятен, если вспомнить, что именно Акио Тойода инициировал создание линейки высокопроизводительных Toyota Gazoo Racing. В японской корпорации внука основателя фирмы шутливо называют «мастер-водитель» за увлечённость гонками, регулярные выступления в соревнованиях и поддержку автоспорта.

Подробностей пока нет, но можно предполагать, что будущее линейки Gazoo Racing за электрокарами. Флагманом GR может стать «батарейный» суперкар, показанный в виде концепта полтора года назад. Пока семейство GR состоит из четырёх бензиновых моделей: купе GR86 и GR Supra, а также трёхцилиндровых хот-хэтчей GR Yaris и GR Corolla.

Ранее Toyota подтвердила планы по созданию спортверсии электрокроссовера bZ4X и заявила о готовности инвестировать в развитие водородных двигателей внутреннего сгорания для спорткаров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий