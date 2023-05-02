Новый босс Toyota пообещал расширить линейку спорткаров. Британский Autocar приводит слова Кодзи Сато — президента и генерального директора Toyota Motor, занявшего свой пост в апреле. После гонки на выносливость в Бельгийском Спа господин Сато сказал, что «бренд GR будет востребован в будущем» и дал понять: у экс-главы Toyota Акио Тойоды «будет намного больше времени, чтобы разрабатывать модели семейства Gazoo Racing».

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Контекст заявления Кодзи Сато понятен, если вспомнить, что именно Акио Тойода инициировал создание линейки высокопроизводительных Toyota Gazoo Racing. В японской корпорации внука основателя фирмы шутливо называют «мастер-водитель» за увлечённость гонками, регулярные выступления в соревнованиях и поддержку автоспорта.

Подробностей пока нет, но можно предполагать, что будущее линейки Gazoo Racing за электрокарами. Флагманом GR может стать «батарейный» суперкар, показанный в виде концепта полтора года назад. Пока семейство GR состоит из четырёх бензиновых моделей: купе GR86 и GR Supra, а также трёхцилиндровых хот-хэтчей GR Yaris и GR Corolla.