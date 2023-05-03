Как автолюбители могут обойти блокировку зарубежных автомобильных приложений

Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault останавливают на территории России работу своих приложений, облегчавших владельцам управление авто. Какие риски для безопасности вождения несет это решение и есть ли способ обойти блокировку?

© Игорь Иванко/АГН «Москва»

Иностранные автоконцерны останавливают работу своих приложений в России. Как пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли, так поступили, в частности, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Можно ли обойти ограничения?

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Владельцы автомобилей этих компаний не смогут через официальные приложения включать двигатель, контролировать уровень топлива, удаленно прогревать машину. Также теперь закрыта возможность участвовать в отзывной кампании, если будет обнаружен существенный дефект авто. Потенциально это может сказаться на безопасности на дорогах.

Чего ждать владельцам иномарок дальше, рассказывает автоэксперт Артем Бобцов:

«Это достаточно децентрализованная система. Скажем, если брать корейские Kia, то там часть машин поставлялись корейского производства с корейского рынка, часть — с европейского рынка. Иногда к нам даже заходили партии с американского рынка автомобилей. По-разному все прошиты. Соответственно, по-разному работают приложения для удаленного управления автомобилем. И какие-то модели еще могут работать. Какие-то нет.

Даже те, которые работают, думаю, со временем будут все от центральных серверов отключены. Провайдеры этих приложений (а это обычно отдельные компании, не связанные никак с автопроизводителем, просто какие-то IT-компании) тоже отключат.

Думаю, что постепенно все автомобили, которые даже официально ранее завозились в Россию, будут от этих систем удаленного управления отключены. Думаю, что это произойдет в течение максимум полугода».

В начале этого года концерн Porsche отключил для российских клиентов доступ к мобильному приложению Porsche Connect. В апреле подобное решение принял автоконцерн Mercedes-Benz, отключив российских пользователей от своего сервиса Mercedes me ID. Тогда водители начали регистрироваться и оплачивать подписку с телефонов с иностранными сим-картами.

«Эта проблема не критичная. Она, конечно, неприятная, но не критичная. Я думаю, что что-то сейчас придумают. Возможно, что-то здесь появится и свое. Те машины, которые ввозятся по параллельному импорту, как правило, ввозятся без гарантии. Просто ты покупаешь машину. Конечно, есть определенные риски. Возможно, будут что-то завозить, брать оттуда, переделывать и ставить у себя. И такой, и такой вариант может быть».

По словам Моженкова, в частных разговорах с российскими автодилерами представители западных производителей утверждают, что хотели бы продолжить работу в России, но не могут это сделать из-за решений политиков.

Приложения перестают работать. Но еще не все. Функционируют, к примеру, у Volvo и Land Rover. Кстати, эти бренды принадлежат китайскому и индийскому бизнесу соответственно. Постепенно владеть иномаркой, если она не китайская, в России становится все дороже и все менее комфортно.

Иногда для восстановления функций приложения достаточно просто VPN. Но стабильного соединения смартфона и авто теперь никто гарантировать не может. Порой бывает и так: если на сервер поступила геопозиция из России, то все удаленные сервисы сразу отключают. Все это касается и машин уже параллельного импорта.

Но в одном из автотехцентров Business FM рассказали, что выход есть. Цена вопроса может достигать 60 тысяч рублей. Все зависит от конкретного автомобиля: марки, года выпуска, технических особенностей. Вот что говорит сотрудник центра Александр:

«Предлагаем такую услугу, как установка сигнализации с приложением, где доступны все эти функции, в том числе открыть машину без ключа, просто рядом стоя с машиной, также предпусковой подогрев, также запустить двигатель. Практически на любом автомобиле это реально осуществить. Просто есть приложения у сигнализаций, которые устанавливаются на телефон, и вы можете управлять своим автомобилем. При установке сигнализации все эти необходимые датчики, все подсоединяется к CAN-шине. Это то, по чему сейчас передается информация по автомобилю».