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Компания из Казахстана ответила на слухи о покупке завода Hyundai в РФ

Astana Motors не собирается покупать завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Компания из Казахстана ответила на слухи о покупке завода Hyundai в РФ
© РИА Новости

«"Астана Моторс" не имеет планов вхождения на завод в РФ», - заявили там.

В Astana Motors отметили, что компания развивает автопроизводство в Казахстане. Пресс-служба уточнила, что фирма сфокусирована на локализации и увеличении количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска).

Кроме того, в компании подчеркнули, что «Астана Моторс» в 2023 году начинает строить завод по производству автокомпонентов для Hyundai в индустриальной зоне Алматы. Речь идет, в частности, об автомобильных сидениях, полиуретановых ковриках, подкрылках и мультимедийных системах.

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Ранее телеканал MBC сообщил, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка.

По данным Carscoops.com, операционная прибыль Hyundai увеличилась на 86,3%. За первый квартал текущего года компании удалось продать почти 66 000 электромобилей.

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