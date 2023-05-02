Компания из Казахстана ответила на слухи о покупке завода Hyundai в РФ

Astana Motors не собирается покупать завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу фирмы.

«"Астана Моторс" не имеет планов вхождения на завод в РФ», - заявили там.

В Astana Motors отметили, что компания развивает автопроизводство в Казахстане. Пресс-служба уточнила, что фирма сфокусирована на локализации и увеличении количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска).

Кроме того, в компании подчеркнули, что «Астана Моторс» в 2023 году начинает строить завод по производству автокомпонентов для Hyundai в индустриальной зоне Алматы. Речь идет, в частности, об автомобильных сидениях, полиуретановых ковриках, подкрылках и мультимедийных системах.

Ранее телеканал MBC сообщил, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к продаже своих заводов в России казахстанской компании и уходу с российского рынка.