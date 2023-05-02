В Азербайджане началось строительство автомобильного завода

Фундамент автомобильного завода заложили в Азербайджане
В Азербайджане построят автозавод. Его фундамент заложили в Гаджигабульском промышленном квартале. Производственную линию планируют запустить через два года, передает телеканал «МИР 24».
Построят завод совместно с узбекским Акционерным обществом «УзавтоСаноат». Меморандум о сотрудничестве в сфере производства автотранспортных средств подписали в Министерстве экономики Азербайджана. Согласно документу, на заводе будут работать сборочные цеха.
«Как вы знаете, в прошлом году наш президент находился с рабочим визитом в Узбекистане. Тогда был подписан ряд документов, в том числе и по развитию не нефтяного сектора у нас в республике. Нынешний проект по созданию завода является одним из примеров, который внесет вклад в развитие. А производимые на заводе машины будут поставляться как на внутренний рынок, так и за рубеж», – сказал заместитель министра экономики и промышленности Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов.
Инвестиции в проект оцениваются в 88 миллионов манатов. Завод обеспечит работой почти полторы тысячи человек и будет выпускать тридцать тысяч автомобилей ежегодно.