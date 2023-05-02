Subaru отзывает более 4 тысяч автомашин Impreza

В Соединенных Штатах будут отозваны свыше четырех тысяч машин Subaru Impreza 2023-го года выпуска. Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, в результате проверки выяснилось, что включатели стоп-сигналов чрезмерно чувствительны.

В результате этого стоп-сигналы могут включаться, даже если автовладелец не нажимает на педаль тормоза. В результате внутреннего расследования выяснилось, что переключатель, который соединяет педаль тормоза с фонарями, был неправильно установлен во время заводской сборки.