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Компания Subaru отзывает более 4 тыс. автомашин Impreza из-за слишком чувствительных стоп-сигналов

В Соединенных Штатах будут отозваны свыше четырех тысяч машин Subaru Impreza 2023-го года выпуска. Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, в результате проверки выяснилось, что включатели стоп-сигналов чрезмерно чувствительны.

Subaru отзывает более 4 тысяч автомашин Impreza
© globallookpress.com

В результате этого стоп-сигналы могут включаться, даже если автовладелец не нажимает на педаль тормоза. В результате внутреннего расследования выяснилось, что переключатель, который соединяет педаль тормоза с фонарями, был неправильно установлен во время заводской сборки.

Отзывная кампания затронет 3089 хэтчбеков Subaru Impreza, а также 941 седан, выпущенные с 1-го февраля по 20-ое марта 2023-го года. Получается, что деталь исправна, а проблема заключается всего лишь в неправильной регулировке.

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